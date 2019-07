Westfalen-Blatt: ein Kommentar zu Kirchenaustritten

Bielefeld (ots) - Seit Jahren melden die Kirchen in Deutschlandsinkende Mitgliederzahlen. Jährlich wiederholt sich dieSchreckensnachricht, dass schon wieder tausende in dieKonfessionslosigkeit abgerutscht sind. Man könnte meinen, dassmittlerweile kaum noch Schäfchen übrig sind. Doch dann sind daVeranstaltungen wie kürzlich der Evangelische Kirchentag in Dortmund.Die Besucherzahlen blieben zwar hinter den Erwartungen zurück, und imVorfeld hatte es viel Kritik wegen des Ausschlusses der AfD gegeben.Aber es war ein Zusammentreffen von mehr als 120.000 Teilnehmern, dieklare politische Botschaften formulierten: in Sachen Klima, in SachenSeenotrettung, in Sachen Vielfalt. Die katholische und evangelischeKirche werden die gesellschaftliche Durchdringung von einsthierzulande nicht mehr erreichen. Zu sehr hat sich die Weltgewandelt. Die Chance liegt darin, die verbleibenden Mitglieder - mitall ihrer Begeisterung - einzubinden in einen Prozess derDemokratisierung und Modernisierung der Strukturen. Dann kann esKirche gelingen, weiter tragende Säule im Alltag zu sein.Pressekontakt:Westfalen-BlattScholz StephanTelefon: 0521 585-261st_scholz@westfalen-blatt.deOriginal-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell