Westfalen-Blatt: Kommentar zu Gerhard Weber

Bielefeld (ots) - Jetzt werden sie sich wieder melden, diejenigen,die schon vor 25, 30 Jahren gesagt haben: »Dieser Gerhard Weber mitseinem überdimensionierten Modekonzern und dem großen Stadion imkleinen Halle/Westfalen, der macht es nicht lange.« Und ja, am Endebehalten sie recht: Gerhard Weber fällt tatsächlich sehr tief. In derZwischenzeit aber sind einige Jahrzehnte ins Land gegangen, in denenaußer den Eigentümern und Beschäftigten auch die RegionOstwestfalen-Lippe sehr profitierte.Weber machte es niemandem leicht. Dem Handel nicht, dem ergroßspurig erklärte, was er anders machen müsste. Den Mitarbeiternnicht, die zu akzeptieren hatten, dass ihr Chef am liebsten allesselbst und viel besser machen würde. Und trotzdem: So ungewöhnlich,wie es jetzt den Anschein hat, ist es nicht, dass Gerhard WeberFehler einräumt. Nur nahm er früher - etwa bei stagnierenden Umsätzender Marke Taifun - in der Regel andere mit ins Boot.Diesmal stellt er sich hin und sagt: Ich war's - selbst wennandere, unter anderem sein Sohn Ralf, formal die Entscheidung trafen.Herr Weber, trotz allem: alle Achtung!Pressekontakt:Westfalen-BlattKerstin HeydeTelefon: 0521 585-261k.heyde@westfalen-blatt.deOriginal-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell