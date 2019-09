Westfalen-Blatt: Kommentar zu Gebührenbescheiden nach Polizeieinsätzen

Bielefeld (ots) - Einsicht hat die Deutsche Fußball-Liga nichtgetrieben. Sie zweifelt noch immer, dass das Begehren des LandesBremen rechtens ist. Die DFL hat sich nur einen Aufschub verschafft,um sich juristisch weiter zu positionieren.Letztlich geht es darum: Wer ist außerhalb des Stadions für dieSicherheit zuständig? Da scheint die Lage eigentlich klar zu sein -natürlich der Staat, also die Polizei. Wie es unter anderem ja auchbei Volksfesten und Musikveranstaltungen und ähnlichem der Fall ist.Das Land Bremen sieht das auch nicht grundlegend anders. Nur imFall von Risikospielen und dem damit notwendigen erhöhten Bedarf anPolizeikräften verschickte sie Gebührenbescheide. Übrigens weiterhinals einziges Bundesland.Wobei sich sicher auch andere Länder gerne Teile ihrerPolizeieinsätze von den Fußball-Unternehmen mitfinanzieren lassenwürden. Denn die Belastungsgrenze der verbeamteten Sicherheitskräfteist vielfach erreicht oder überschritten. So musste etwa Ende August2018 das Spiel zwischen Dresden und dem HSV abgesagt werden. Esfehlte schlicht Polizei, um gleichzeitig die Partie und einegeplante Großdemonstrationen von Rechtsextremen in Chemnitzsicherheitstechnisch zu betreuen.Die DFL und das Land Bremen gehen jetzt juristisch in dieVerlängerung. Klar ist eigentlich nur: Zwei Gewinner wird es nichtgeben.Pressekontakt:Westfalen-BlattOliver KrethTelefon: 0521 585-261k.heyde@westfalen-blatt.deOriginal-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell