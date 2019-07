Westfalen-Blatt: ein Kommentar zu E-Scooter

Bielefeld (ots) - Die Einführung der E-Scooter im deutschenStraßenverkehr war so etwas wie ein Lieblingsprojekt vonBundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). Und ja: Das Vorhabenwar letztlich zu wenig durchdacht. Der Deutsche Städtetag betont,dass er vor Konflikten in den Innenstädten gewarnt habe. Doch dasProblem sind nicht die E-Tretroller im Straßenverkehr an sich.Schwarze Schafe sind auch im Auto, auf dem Fahrrad oder gar zu Fußunterwegs. Das Problem sind vielmehr die zahlreichen Anbieter, beidenen sich Kunden - vor allem in von Touristen geplagten Großstädten- diese Trendgefährte ohne viel Aufwand ausleihen können. Wer nichtauf seinem persönlichen Besitz unterwegs ist, der nimmt es mit denRegeln unter Umständen nicht so genau. Und nachdem ich den E-Scooterwieder irgendwo achtlos auf dem Bürgersteig abgestellt habe,interessiert mich alles andere wenig. Die Kommunen müssen deshalbselbst dafür sorgen, dass mit steigendem Gewinn auf Seiten derVerleihfirmen nicht die Sicherheit im Straßenverkehr schwindet. ZurNot müssen die Unternehmen für das Fehlverhalten ihrer Kunden haftbargemacht werden.Pressekontakt:Westfalen-BlattScholz StephanTelefon: 0521 585-261st_scholz@westfalen-blatt.deOriginal-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell