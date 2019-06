Westfalen-Blatt: Kommentar zu Düngeregeln

Bielefeld (ots) - Monatelang hat der Streit zwischen den Ressortsauf Bundesebene getobt. Die Ministerien Umwelt und Landwirtschaftwurden sich nicht einig, wie die erneute Verschärfung derDüngeverordnung im Detail auszusehen habe, sodass es vor knapp einerWoche einen erneuten Gipfel geben musste. Nun also dieErfolgsmeldung: Man ist sich einig. Auch wenn dazu offenbar eingewisser Druck aus dem Kanzleramt nötig war. Die Große Koalition istwider Erwarten doch noch arbeitsfähig, trotz diverser Baustellen.Hört man sich unter den Landwirten in Ostwestfalen-Lippe um, dannscheint es, als hätte sich das Umweltministerium durchgesetzt: Dassdie Düngeregeln nun so stark wie befürchtet verschärft würden, seiauch eine Folge der Europawahl. Ökologische Themen hätten ebenKonjunktur.Diese, zugegeben etwas verknappte, Analyse ist durchausnachvollziehbar. Schließlich wurden die (ehemaligen) Volksparteienabgestraft, die Grünen legten in Deutschland kräftig zu. Mittlerweilemüssen sich die Parteichefs Robert Habeck und Annalena Baerbockwieder und wieder um die Kanzlerkandidaten-Frage herummogeln.Aktivisten der »Fridays for future«-Bewegung werden an dieser Stellesicherlich erbost aufschreien und sagen: Der Klimawandel darf ebenkein Thema wie Steuergerechtigkeit oder Sicherheit mehr sein, dasimmer mal wieder durch die Zyklen des politischen Berlins wandert,dann aber auch wieder in den Untiefen der Meldungsspaltenverschwindet. Und sie haben ja Recht. Aber mal ganz ehrlich: Wiewirken sich die geplanten Verschärfungen der Verschärfungen derDüngeregelungen eigentlich auf unserer tägliches Leben aus?Rein praktisch ändert sich für uns nämlich erst einmal nichts. Wernicht gerade einen landwirtschaftlichen Betrieb sein Eigen nennt odersich im Umweltschutz engagiert, der dürfte sich wenig um die Detailsscheren. Klar, sauberes und nitratfreies Wasser aus der Leitung - daswollen wir alle. Sollen doch die Landwirte zusehen, dass sie ihreArbeitsprozesse in den Griff bekommen.Doch an dieser Stelle wird es kniffelig. Gehen wir mal davon aus,dass der Höhenflug der Grünen mehr ist als ein konjunkturellesUmfragehoch. Anders als damals nach Fukushima. Die großen Hoffnungenauf das Jetzt-wird's-besser, auf dasDie-werden-sich-schon-etwas-einfallen-lassen, dürften enttäuschtwerden, wenn wir uns nicht eine grundlegende Sache vor Augen führen:Einen nicht unerheblichen Teil der Verantwortung tragen auch wir alsVerbraucher. Es ist auch unser Einkaufsverhalten, das die Bedingungender landwirtschaftlichen Wertschöpfung geprägt hat. Den Bauern bleibtjetzt nichts anderes übrig, sie müssen sich an die neuen Spielregelnhalten. Aber wir haben, zumindest in der Regel, die Wahl.Pressekontakt:Westfalen-BlattKerstin HeydeTelefon: 0521 585-261k.heyde@westfalen-blatt.deOriginal-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell