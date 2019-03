Westfalen-Blatt: Kommentar zu Dr. Oetker

Finanztrends Video zu



Bielefeld (ots) - Streit kommt in den besten Familien vor. In derRegel nimmt die Außenwelt wenig Notiz. Anders ist das bei großenUnternehmen. Mit Grund: Je länger sich ein Streit hinzieht, destogrößer die Gefahr, dass die Moral der Mitarbeiter, das Image derMarke und am Ende auch der geschäftliche Erfolg leiden. Vorab warklar: Der Beirat der Dr.-Oetker-Gruppe stand unter großem Druck, sichauf einen neuen Vorsitzenden zu einigen. Der bisherige AmtsinhaberAugust Oetker hat gerade 75. Geburtstag gefeiert und muss zumMonatsende ausscheiden. Die Wahl seines Neffen Rudolf Louis Schweizerbirgt die Chance, wieder Ruhe in die Familie und das Unternehmen zubringen. Mit ihm rückt nicht nur die fünfte Generation in eineverantwortliche Stellung, sondern auch der Sohn Rosely Schweizers.Die schwäbische CDU-Politikerin übte selbst das Amt von 2007 bis 2010aus. Sie managte den Wechsel von August zu Richard Oetker mit vielUmsicht. Die Erfahrungen mit ihr könnten auch ein Grund sein, warumes niemandem am Stammsitz beunruhigen muss, dass der Neue keinBielefelder ist.Pressekontakt:Westfalen-BlattDominik RoseTelefon: 0521 585-261d.rose@westfalen-blatt.deOriginal-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell