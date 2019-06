Westfalen-Blatt: ein Kommentar zu Dr. Oetker

Bielefeld (ots) - Es war die Idee des 2007 verstorbenenFirmenpatriarchen Rudolf-August Oetker, nicht alle Eier in einen Korbzu legen, sondern Unternehmen ganz unterschiedlicher Branchen untereinem Dach zusammenzuführen. Damit kann, so seine Argumentation, eineSparte ausgleichen, was bei einer anderen gerade mal nicht so gutläuft. Mit dem Verkauf der Schifffahrt ist dieses Geschäftsmodellbereits stark durchlöchert. Eine Aufteilung des Konzerns, wie schonmal vor zehn Jahren in der Diskussion und laut »Manager-Magazin«jetzt erneut aus dem Beirat vorgeschlagen, würde die Idee mit denEiern weiter aufweichen. Ein weiterer Nachteil: Getrennt hätten beideTeile weniger Kapital in der Hinterhand, um auf die großenHerausforderungen der Zeit zu antworten. Andererseits gibt eszwischen Pizza und Bier, Bank und Sekt kaum Synergien. Die Sparten -hier Nahrungsmittel, dort Getränke - könnten sich eigenständig vollauf ihre Kernkompetenzen konzentrieren. Vor allem aber wäre dieGefahr gebannt, dass Eier - sprich: Unternehmen - durch Familienzwistdoch Schaden nehmen.Pressekontakt:Westfalen-BlattScholz StephanTelefon: 0521 585-261st_scholz@westfalen-blatt.deOriginal-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell