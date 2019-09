Westfalen-Blatt: Kommentar zu Bodycams für die Polizei

Bielefeld (ots) - Innenminister Herbert Reul (CDU) hat ein offenesOhr, wenn es um die Polizeiausrüstung geht. Zwar kann auch er keinGeld drucken, aber er macht vieles möglich: Mehr Computer für dieKinderpornoauswertung, größere Streifenwagen, Smartphones - das alleskostet Millionen, aber sie sind gut angelegt.Allerdings zeigt der Fall der jetzt bestellten 9000 Körperkameras,dass es nicht damit getan ist, teure Technik zu beschaffen. DieseBodycams werden, das offenbart die 150 Seiten dicke Studie desInstituts für Polizei- und Kriminalwissenschaft in Gelsenkirchen,keine Selbstläufer sein. Die meisten Polizisten, die an demFeldversuch teilnahmen, sahen die Kameras eher kritisch, und vieleschalteten sie deshalb gar nicht erst ein.Klar: Wenn eine Kamera aufnimmt, was man an seinem Arbeitsplatztut, verhält man sich anders. Unsicher vielleicht. Polizisten kanndas als Schwäche ausgelegt werden - und sie werden angegriffen. Esscheint deshalb wichtig, dem Rat der Wissenschaftler zu folgen unddas Thema Körperkamera ins Einsatztraining aufzunehmen.Pressekontakt:Westfalen-BlattChristian AlthoffTelefon: 0521 585-261k.heyde@westfalen-blatt.deOriginal-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell