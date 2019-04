Westfalen-Blatt: Kommentar zu den Bauernprotesten

Bielefeld (ots) - Das letzte Stück geförderter Kohle steht jetztim Schloss Bellevue. Nachdem Prosper Haniel Ende 2018 alsDeutschlands letztes Steinkohlebergwerk geschlossen wurde, erinnertes am Sitz des Bundespräsidenten an einen Wirtschaftszweig, der dieNachkriegsgeschichte geprägt hat wie kein anderer. Ein ganzes Landschaute hin, als die Bergmänner noch einmal unter Tränen die Zeilendes Steigerliedes schmetterten. Es war ein langer und schmerzvollerWeg zum Abschied, den der Steinkohlebergbau gehen musste.Was den Pathos angeht, hinkte die Landwirtschaft dem Bergbau immerein wenig hinterher. Dabei prägte - und prägt - sieNordrhein-Westfalen mindestens genauso sehr. Und auch schon deutlichlänger. Das gilt besonders für Ostwestfalen-Lippe. Umsobesorgniserregender ist, wie die Verschärfung der Düngeverordnung denBauern zuzusetzen scheint. »Ist der Landwirt tot, gibt es kein Brot«,war auf einem Transparent beim Protest in Münster zu lesen. Danebenbaumelte eine Puppe am Galgen. So drastisch die Darstellung, so klardie Botschaft: Die Landwirte fühlen sich, als hätte man ihnen einenStrick um den Hals gelegt. Hintergrund der Verschärfung sind diehohen Nitratwerte im Grundwasser. In landwirtschaftlichen Regionenwerden die Grenzwerte an einem knappen Drittel der Messstellenüberschritten. Als Ursache gilt der Dünger. Brüssel macht Druck aufDeutschland, Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) mussnachbessern. Den Druck gibt sie weiter an die Bauern, die wiederummit der Lösung des Problems nicht allein gelassen werden wollen.Die Landwirte betonen immer wieder, dass ihnen der Schutz desGrundwassers am Herzen liege. Das können wir ihnen glauben.Schließlich würden sie selbst darunter leiden, wenn der Aufwand derTrinkwasseraufbereitung durch zu viel Nitrat steigt und dieWasserpreise nach oben gehen. Bei allem Protest muss allenBeteiligten klar sein: Dass wir in Deutschland Wasser ohne Bedenkenaus dem Hahn trinken können, ist eines unserer höchsten Güter. Aber(und hier lohnt sich ein Blick durch die Brille des Landwirtes): Wennschon Verschärfung, dann bitte mit Sachverstand. Zum Beispiel dürftedie geforderte pauschale Kürzung der ausgebrachten Düngermenge um 20Prozent in manchen Gebieten in der Praxis nur schwerlich umzusetzensein.Fehlt dieses Augenmaß, geht's mit der Landwirtschaft inDeutschland und NRW langsam, aber stetig, bergab. Die erstenLandwirte in OWL denken laut Bezirksverbandschef Hubertus Beringmeierschon ans Aufhören, so sehr setzten ihnen die immer höherenAnforderungen zu. Es ist eine Schreckensvorstellung, dass irgendwanndie letzte in Deutschland geerntete Ähre auf dem Schreibtisch desBundespräsidenten steht.Pressekontakt:Westfalen-BlattKerstin HeydeTelefon: 0521 585-261k.heyde@westfalen-blatt.deOriginal-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell