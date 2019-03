Westfalen-Blatt: Kommentar zu Annegret Kamp-Karrenbauer im Karneval

Finanztrends Video zu



mehr >

Bielefeld (ots) - Ein kleiner Witz über Minderheiten, den wird mandoch wohl noch machen dürfen! Transgender? Das versteht eh keiner, dalachen die Leute so schön. Und was man im Karneval anstellt, ist nachAschermittwoch sowieso vergessen. Kann man so sehen. Muss man abernicht.Die Vorsitzende der Christlich-Demokratischen Union Deutschlandsist keine x-beliebige Büttenrednerin. Wer sich auf eineBühnenvorstellung einlässt, muss mit der Reaktion des Publikumsrechnen - in modernen Zeiten auch von außerhalb eines Saals imSüdwestzipfel der Republik. Nicht nur dank der Sozialen Netzwerkedürfte da nun schon vor Aschermittwoch einiges an Gegenwindzusammenkommen.Darüber sollte sich Annegret Kramp-Karrenbauer nicht wundern.Macht sich die Anwärterin aufs Kanzleramt doch über nicht wenigerlustig als über Entscheidungen von Bundesverfassungsgericht undBundestag. Wenn die CDU-Chefin einen solchen Ton vorgibt, darf mangespannt sein auf die Reaktionen, wenn an bayerischen Grundschulenwirklich bald die ersten Toiletten für das dritte Geschlechteingerichtet werden sollten. Auch das wird dann wahrscheinlich nichtwitzig.Pressekontakt:Westfalen-BlattKerstin HeydeTelefon: 0521 585-261k.heyde@westfalen-blatt.deOriginal-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell