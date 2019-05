Westfalen-Blatt: Katarina Barley gibt sich nach Kühnerts Sozialismus-Idee gelassen

Bielefeld (ots) - Katarina Barley, Bundesjustizministerin undSPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl, äußerte sich gelassen zurDiskussion über Kevin Kühnerts »Zeit«-Interview.Sie sagte am Donnerstag am Rande eines Wahlkampftermins inPaderborn zu Kühnerts Sozialismus-Ideen: »Er ist Juso-Vorsitzender.«Und als solcher müsse er ein Stück weit provozieren. »Was er daaufgemacht ist, ist eine Vision.« Allerdings schränke das Grundgesetzdie Möglichkeiten ein. »Und so sollte man das auch einordnen.«Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell