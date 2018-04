Westfalen-Blatt: Islam-Debatte: Linnemann verteidigt Seehofer

Bielefeld (ots) - Unions-Fraktionsvize Carsten Linnemann (CDU)greift in die Islam-Debatte ein und verteidigt BundesinnenministerHorst Seehofer (CSU) gegen Angriffe aus der CDU. »Die Schärfe derKritik, die einige aus meiner Partei an einer Islam-Debatte üben, istweder nachvollziehbar noch sachgerecht. Die Debatte ist sogarüberfällig, wenn man sich beispielsweise den Alltag an BerlinerSchulen bis hin zu islamistisch motivierten Übergriffen anschaut«,sagte Linnemann dem Bielefelder "Westfalen-Blatt" (Mittwochsausgabe).»Solange sich der politische Islam derart ausbreitet und sogar zuverfestigen droht, sollte man gerade als Politiker die Dinge klarbeim Namen nennen und nichts mit weißer Salbe zudecken. Naivität undBeschönigungsrituale helfen nicht weiter«, sagte Linnemann derZeitung weiter. »Die Lebenswirklichkeit in Deutschland ist brisantgenug: Imame radikalisieren junge Muslime, Moscheevereine undOrganisationen werden von fundamentalistischen Geldgebern aus demAusland unterstützt. Hier müssen wir ansetzen, und zwar aus der Mitteder Gesellschaft«, sagte Linnemann. »Diese Debatte dürfen wir nichtden Spaltern von rechts überlassen.«Pressekontakt:Westfalen-BlattAndreas SchnadwinkelPolitikredaktionTelefon: 0521 - 585456Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell