Westfalen-Blatt: Gutachten: NRW-Naturschutzgesetz verfassungswidrig

Bielefeld (ots) - Das von der abgewählten rot-grünenNRW-Landesregierung Ende 2016 auf den Weg gebrachteLandesnaturschutzgesetz ist in Teilen nicht verfassungskonform. Zudiesem Schluss kommt ein Gutachten des ehemaligenBundesverfassungsrichters Paul Kirchhof und der RechtsprofessorinCharlotte Kreuter-Kirchhof (Universität Düsseldorf). Das berichtetdas Westfalen-Blatt (Bielefeld) in seiner Mittwochsausgabe. EineGruppe von Land- und Forstbesitzern aus NRW hatte das Gutachten inAuftrag gegeben. Kirchhof, Professor an der Uni Heidelberg und vorder Wahl 2005 als Finanzminister einer CDU-geführten Bundesregierungim Gespräch, sowie Kreuter-Kirchhof fällen ein vernichtendes Urteil:»Das Konzept des Landesnaturschutzgesetzes folgt nicht demverfassungsrechtlich garantierten Prinzip der Freiheit(...), sondernsucht, freie Menschen zu bevormunden.« So hätten aufgrund desGesetzes Naturschutzvereinigungen Beteiligungsrechte undMitentscheidungsbefugnisse, die ihnen nicht zustünden. »Die Balancezwischen Eigentümerverantwortung im Privatwald und öffentlicherOrdnung im Erholungswald droht verloren zu gehen«, zitiert dasWestfalen-Blatt weiter aus dem ihm vorliegenden Gutachten.Beispielsweise dürften Waldbauern in Schutzgebieten nicht selbstdarüber entscheiden, welche Baumarten sie pflanzen.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell