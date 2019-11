Westfalen-Blatt: Fünf Polizisten in NRW unter Reichsbürger-Verdacht

Bielefeld (ots) - In Nordrhein-Westfalen stehen fünf Polizisten unter demVerdacht, der Reichsbürger-Szene anzugehören. Der jüngste Fall spielt im KreisPaderborn. In der dortigen Kreispolizeibehörde wurde nachWESTFALEN-BLATT-Informationen vor wenigen Tagen ein Streifenbeamterfreigestellt. Er musste seine Dienstwaffe abgeben und soll Hausverbot bekommenhaben.Pia Leson, Sprecherin im NRW-Innenministerium, sagte der Zeitung, dass esaktuell landesweit fünf Disziplinarverfahren wegen "reichsbürgerlicherAktivitäten" gegen Polizisten gebe. "Zwei von ihnen sind bereits im Ruhestand,zwei andere sind vom Dienst suspendiert." Bei dem fünften Beamten habe diebetreffende Behörde mit ihrer Klage auf Entlassung keinen Erfolg gehabt. "DasDisziplinarverfahren wird aber weitergeführt."Nordrhein-Westfalens Verfassungsschutz rechnete zum Stichtag 31. Oktober 3200Menschen aus NRW der "Reichsbürger"-Szene zu, etwa 100 von ihnen sollen zudem inder rechtsextremistischen Szene verkehren. Drei Viertel der "Reichsbürger"sind Männer zwischen 40 und 60. Örtliche Schwerpunkte in NRW sindOstwestfalen-Lippe, der Kreis Soest, der Hochsauerlandkreis und der GroßraumKöln.Landesweit sind die Kreispolizeibehörden seit langem dabei, "Reichsbürger" zuentwaffnen. Bis Ende Juni wurde 80 entsprechenden Personen die Waffenerlaubnisrechtskräftig entzogen (Kleine Waffenscheine und Besitzkarten für scharfeWaffen). Ende Juni wussten die Behörden noch von 82 Waffenscheinen im Besitzmutmaßlicher "Reichsbürger", wobei manche mehrere Waffenscheine besitzen. 17Waffenbesitzer sind als Sportschützen registriert.--Pressekontakt:Westfalen-BlattChristian AlthoffTelefon: 0521 585-254c.althoff@westfalen-blatt.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/66306/4453669OTS: Westfalen-BlattOriginal-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell