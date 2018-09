Westfalen-Blatt: zu Erdogan

Bielefeld (ots) - Döner-Bude: ja. Staatsbankett mit Recep TayyipErdogan: nein - nach all dem, was geschehen ist. Schließlich trägtder Präsident direkt Verantwortung für die Unterdrückung derMeinungs- und die Abschaffung der Pressefreiheit in der Türkei. Mehrals 170 Medienhäuser ließ er in den vergangenen zwei Jahrenschließen. Mehr als 150 Journalisten, die nichts taten als ihreArbeit erledigen, leiden weiter hinter Gittern; ebenso wie noch mehrOppositionelle und besonders viele Kurden. Auch deutsche Staatsbürgerverfolgt Erdogan mit falschen Anklagen; mindestens fünf sindweiterhin in türkischen Gefängnissen. Ein Staatsbankett ehrt denGast. Erdogan aber verdient keine Ehre, sondern klare Worte. Das galtund gilt natürlich auch für andere, denen in Berlin hofiert wurde undwohl auch in Zukunft hofiert wird. Im Fall des türkischenStaatspräsidenten kommt aber hinzu, dass er bis in die jüngsteVergangenheit Deutsche und Deutschland in übelster Weise diffamierteund beleidigte. Er und seine Partei AKP haben dafür sogar hierlebende Landsleute aufgehetzt und Andersdenkende bedroht. Mit denensollte man diskutieren, auch über die Entwicklung in der Türkei nachdem Referendum. Dafür braucht es aber kein Bankett. Dafür genügt dasDöner-Restaurant. Auf der Suche nach den Gründen dafür, dass derDespot vom Bosporus bei Wahlen und Referenden bis zuletzt soerfolgreich war, stößt man natürlich auf die jahrelang gutewirtschaftliche Entwicklung. Wie lautete doch der Wahlslogan desfrüheren US-Präsident Bill Clinton: »It's the economy, stupid!« DieWirtschaft ist es, die den Ausschlag gibt. Und die türkischeWirtschaft kannte über viele Jahre fast nur eine Richtung: aufwärts.Doch das ändert sich gerade. Die Währungskrise gefährdet viel vondem, was Unternehmer in der Türkei aufbauten. Mit Mühe konnte sichErdogan über das Referendum retten. Doch als er jetzt die reicherenLandsleute brauchte, damit sie die Türkische Lira stützen, lief seinAppell ins Leere. Zwangsverordnungen sind nun Anzeichen von Ohnmachtbeim angeblich Allmächtigen. Sicher, Freunden hilft man in der Not.Aber Erdogan? Da muss sich vorher mehr ändern, als dass der Despoteinige besonders krasse Inhaftierungen aufhebt.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell