Westfalen-Blatt: Bund der Steuerzahler: Wendt soll Land NRW Schaden ersetzen

Bielefeld (ots) - In der Affäre um die Bezüge desDPolG-Vorsitzenden Rainer Wendt hat der Bund der Steuerzahler dasLand NRW aufgefordert, sich den finanziellen Schaden von Wendterstatten zu lassen. Rechtsanwalt Heinz Wirz, der Vorsitzende desBdSt in NRW, sagte dem WESTFALEN-BLATT, es gebe seiner Ansicht nachkeine Rechtsgrundlage für Gehaltszahlungen an denGewerkschaftsvorsitzenden. "Herr Wendt hat nicht für das Landgearbeitet, sondern für seine Gewerkschaft. Die muss ihn deshalb auchbezahlen." Bei mehr als 90.000 Mitgliedern sollte der Gewerkschaftdas möglich sein, sagte Wirz. Er sagte, das Land NRW solle Wendt inRegress nehmen, und der Gewerkschafter könne sich das Geld dann vonder DPolG erstatten lassen.