Westfalen-Blatt: Brok unterstützt Syrien-Vorschlag

CDU-Bundesvorstandsmitglied Elmar Brokunterstützt den Vorstoß von Bundesverteidigungsministerin AnnegretKramp-Karrenbauer (CDU), im Norden Syriens Schutzzonen einzurichtenund dort Soldaten aus europäischen Staaten zu stationieren."Wir zerreden einen Vorschlag, während andere handeln undTatsachen schaffen, die nicht unseren Interessen entsprechen. DerVorschlag ist der Versuch, den Einfluss Europas in der Krisenregionwiederherzustellen - aus humanitären und aus geostrategischenGründen", sagte Brok dem Bielefelder "Westfalen-Blatt"(Donnerstagsausgabe)."Alle beschweren sich, dass Europa nichts macht. Das liegt ebensoan der Handlungsunfähigkeit der EU-Außenbeauftragten FedericaMogherini wie an der Handlungsunfähigkeit des BundesaußenministersHeiko Maas. Es ist doch schlichte Selbstaufgabe, wenn man diesenVorschlag nur kritisiert, statt daran zu arbeiten, eine Schutzzonehinzubekommen", so Brok weiter.