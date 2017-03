Westfalen-Blatt: Bertelsmann-Tochter verklagt Rapper Fler

Bielefeld (ots) - Rap-Star Fler streitet sich vor Gericht mit demBertelsmann-Tochterunternehmen Sonopress um die Zahlung von 33000Euro für ausgelieferte CDs. Das berichtet das BielefelderWestfalen-Blatt in seiner heutigen Ausgabe (Donnerstag). Am kommendenDienstag stehen sich die Streitparteien vor dem OberlandesgerichtHamm gegenüber. Das Gericht hat das persönliche Erscheinen des 34Jahre alten Rappers aus Berlin angeordnet. Streitobjekt ist das 2014erschienene Fler-Album »Neue Deutsche Welle 2«. Sonopress hatte es innicht näher genannter Anzahl in verschiedenen Verkaufsformaten(Standard Edition/Premium Edition) hergestellt und an Flers eigenesLabel "Maskulin" ausgeliefert. Sonopress stellte 69000 Euro inRechnung, von denen der 34 Jahre alte Rapper lediglich 20000 Eurozahlte. Über weitere Zahlungen entbrannte ein Streit, der Sonopresszur Klage veranlasste. Das Unternehmen verweist auf E-Mail-Verkehrmit Rapper Fler. Darin hätten sich beide Parteien auf einen noch zuzahlenden Restbetrag von 33000 Euro verständigt. Das LandgerichtBielefeld hatte den Rapper zur Zahlung dieser Summe verurteilt.Dagegen richtet sich jetzt dessen Berufung. Flers aktuelles Album»Vibe« stand im Spätsommer 2016 in Deutschland, Österreich und derSchweiz auf Platz 1 der Charts.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell