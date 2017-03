Westfalen-Blatt: zu Bertelsmann

Bielefeld (ots) - Auch wenn Bertelsmann vom aktuellenmittelfristigen Umsatzziel von 20 Milliarden Euro noch ein ganzesStück entfernt ist: Der Konzern ist auf gutem Weg. DieDigitalisierung stellt den Medien- und Dienstleistungskonzern wiealle in dieser und in den vielen anderen Branchen vor riesigeHerausforderungen. Diese haben die Gütersloher bisher ganz gutgemeistert - gemessen sowohl an betriebswirtschaftlichen als auch ansozialen Maßstäben. Immerhin musste Bertelsmann sich vonGeschäftsmodellen trennen, die lange Zeit sehr erfolgreich gewesensind - voran der Bertelsmann Club und unterschiedlicheDruckerzeugnisse. Übrigens zeigt gerade das Jahr 2016, dass man auchin »strukturell rückläufigen Geschäften« durchaus erfolgreich seinkann. Hier profitiert Bertelsmann vom Ausscheiden wichtigerWettbewerber wie beispielsweise einem britischenTiefdruck-Unternehmen. Dort erzielt ein klassisches Produkt wie dasgedruckte Buch auf ein Mal Zuwächse, weil die Menschen nicht auch dieletzte Minute ihrer Mediennutzung vor einem Bildschirm verbringenmöchten.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell