Westfalen-Blatt: Benteler verkauft Stahlhandelssparte - Konzentration auf das Kerngeschäft als Autozulieferer

Bielefeld (ots) - Paderborn. Der als Autozulieferer bekannteBenteler-Konzern mit Sitz in Salzburg und Hauptstandort Paderbornverkauft seine Stahlhandelssparte an den niederländischen MitbewerberVan Leeuwen. Sie ist mit einem Jahresumsatz von zuletzt 761Millionen Euro und 1600 Mitarbeitern die kleinste der dreiUnternehmensdivisionen. Der Erlös soll für weitere Investitionen indie Automobiltechnik als wichtigste Konzernsäule eingesetzt werden.Das berichtet das in Bielefeld erscheinende WESTFALEN-BLATT.Die Trennung von der profitabel arbeitenden Division Distributionmit weltweit 50 Standorten in 30 Ländern bestätigte eine Sprecherindes Konzerns in Salzburg auf WESTFALEN-BLATT-Anfrage. Es handele sichum eine strategische Entscheidung. Der Konzern wolle sich verstärktauf die Automobilsparte (6,3 Milliarden Umsatz/26.000 Mitarbeiter)als Kerngeschäft konzentrieren. Als weitere Division verbleibt derBereich Stahl/Rohr (1,2 Milliarden Umsatz/3800 Mitarbeiter) imUnternehmen, der in der Stahlerzeugung sowie -bearbeitung tätig ist.Zum Verkaufspreis machte der Konzern keine Angaben. Angesichts derVorräte in den Lägern und der Immobilien dürfte am Ende wohl einedreistellige Millionensumme fließen. Zudem wird durch dieLagerhaltung bislang gebundenes Kapital künftig frei. Das Geschäftsteht noch unter dem Vorbehalt der Freigabe durch dieKartellbehörden. Damit wird bis Jahresende gerechnet.Van Leeuwen ist mit 630 Millionen Umsatz, 1150 Mitarbeitern undweltweit 47 Standorten etwas kleiner als die Benteler-Sparte. ZurZukunft der Benteler-Beschäftigten wurden keine Angaben gemacht.Beschäftigungs- oder Standortgarantien wurden nicht vereinbart. Esheißt aber, dass Van Leeuwen mit der Benteler Distribution seineMarktposition als globaler Stahlrohrhändler weiter ausbauen wolle.Die Division Benteler Stahl/Rohr, deren Kunde Van Leeuwen schon heuteist, soll dabei weiterhin als Lieferant auftreten.Für Benteler bedeutet der richtungsweisende Schritt die klareFokussierung auf das Geschäft als Autozulieferer. Das ist gerade inder derzeitigen Branchenlage nicht einfach. So will Benteler auch mitdem Verkaufserlös die Kapitalkraft stärken für Zukunftsinvestitionen.Zugleich laufen seit einiger Zeit Bemühungen, die Kosten zu senken -unter anderem durch einen sozialverträglichen Stellenabbau. Zudemstoppte Benteler zuletzt zahlreiche Sponsoringaktivitäten in derRegion.Benteler-Produkte sind in nahezu jedem Auto sind zu finden - fürAirbags, Achsen, Fahrwerk, Karosserie oder Motor- und Abgassysteme.Für Elektroautos hat der Konzern eine modulare Systemlösungentwickelt. 85 Prozent der Komponenten des Benteler-Portfolios sindaber von der Antriebsart des Fahrzeugs unabhängig - kommen also zumEinsatz in Wagen mit Verbrennungsmotor, Hybrid- oder Elektroantrieb.