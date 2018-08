Westfalen-Blatt: AfD zeigt Theater Paderborn an

Bielefeld (ots) - Der AfD-Kreisverband Paderborn hat Strafanzeigegegen die Leitung des Paderborner Theaters erstattet. Die Parteifühlt sich durch eine Grafik im aktuellen Spielzeitheft verunglimpft.Die Grafik ergänzt die Ankündigung des Stücks »Andorra« von MaxFrisch, mit dem das Theater am 1. September die Saison eröffnet. Dievom Theatergrafiker gestaltete Illustration stellt die jeweilsdeutlich gestiegenen Wahlergebnisse der NSDAP aus den Jahren 1928 und1932 sowie der AfD von 2013 und 2017 untereinander und ergänzt diesedurch die Zahl von rund sechs Millionen Menschen, die während desHolocausts ermordet wurden, und die Zahl der 681 antisemitischenStraftaten, die im ersten Halbjahr 2017 in Deutschland erfasstwurden. Der AFD-Kreisvorsitzende Karl-Heinz Tegethoff sagte demWESTFALEN-BLATT, die AfD sehe sich mit der NSDAP gleichgesetzt undverleumdet.Theaterintendantin Katharina Kreuzhage erklärte: "Unsere Grafiküberschreitet nicht die Grenzen, die der Freiheit der Kunst gesetztwerden.« Wenn es zu einem Verfahren kommen sollte, freue sie sichauf die Entscheidung, wo die Freiheit der Kunst ende. DieStaatsanwaltschaft Paderborn bestätigte am Donnerstag den Eingang derAnzeige.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell