Western Union startet digitale Banking-App WU+ in Deutschland

Wien (ots) -- App bietet Mehrwährungs-Bankkonto mit vernetztem Geldtransfer- Deutschland ist einer der ersten beiden Märkte weltweit, in denen die Banking-Plattform eingeführt wird- Vorteile umfassen Platinum Visa Debitkarte und gebührenfreie Geldüberweisungen zwischen WU+ Kunden- Attraktiver Einführungszins von bis zu 3 % auf SpareinlagenWestern Union bringt heute mit WU+ seine neue, integrierte App für digitales Banking und internationale Geldtransfers in Deutschland auf den Markt. Betrieben wird WU+ von der Western Union International Bank mit Hauptsitz in Wien.Eine neue Art von digitalem Banking und weltweitem GeldtransferMit WU+ können Kunden in Deutschland, die etwa grenzüberschreitend arbeiten oder aus dem Ausland zugezogen sind, ihre finanziellen Angelegenheiten in einer App erledigen. So können WU+ Nutzer unter anderem:- ein digitales Mehrwährungs-Bankkonto einrichten und dort Guthaben halten,- von einem attraktiven Einführungszins von bis zu 3 % auf Spareinlagen und einem Einführungsangebot von drei gebührenfreien internationalen Geldtransfers im gesamten globalen Netzwerk von Western Union profitieren,*- international Geld senden und empfangen - zwischen WU+ Kontoinhabern sofort und gebührenfrei,- eine in Kooperation mit Visa ausgegebenen Debitkarte für Zahlungen nutzen.Echtes Omnichannel-Erlebnis für deutsche KundenWU+ hebt sich dabei von anderen in Deutschland verfügbaren Banking-Apps ab, indem die Anwender Zugang zum Omnichannel-Erlebnis von Western Union erhalten. Sie können über die App Geld in verschiedenen Währungen weltweit versenden. Dank des riesigen globalen Netzwerks von Western Union können sie das Geld an Hunderttausenden von Filialen auf der ganzen Welt in bar auszahlen oder direkt auf eine Debit oder Kreditkarte, in eine mobile Geldbörse oder auf ein Bankkonto überweisen lassen, in vielen Fällen nahezu in Echtzeit.**"Ich bin stolz darauf, dass Deutschland einer der ersten beiden Märkte weltweit ist, in denen WU+ eingeführt wird", sagt Elke Lück, Regional Vice President von Western Union in Deutschland. "Dieses neue, digitale Banking-Angebot wird die Art und Weise verändern, wie unsere Kunden ihre finanziellen Anforderungen abdecken, sich mit der Welt verbinden und dabei von vielen Vorteilen und einem echten Omnichannel-Kundenerlebnis profitieren.""Die deutschen Verbraucher wissen, dass sie sich auf Western Union verlassen können, wenn es darum geht, ihr Geld schnell und zuverlässig in fast jeden Winkel der Welt zu senden. Auf der Grundlage dieses Vertrauensverhältnisses sind wir überzeugt, dass WU+ unseren Kunden einen Mehrwert bieten kann", so Lück weiter.Western Union plant, seine neue digitale Banking-Plattform im Laufe des Jahres in weiteren europäischen Ländern verfügbar zu machen. Die App ist ab sofort im deutschen Google Store und App Store verfügbar. Weitere Informationen zu WU+ finden Sie auf www.westernunion.com/de/de/wuplus.html.* Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.** Abhängig vom Standort.# # #Über Western UnionDie Western Union Company (NYSE: WU) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich grenz- und währungsüberschreitender Geldbewegungen und Zahlungen. Die von Western Union gebotene Plattform ermöglicht nahtlose grenzüberschreitende Zahlungsströme, und das weltweit führende Finanznetzwerk des Unternehmens verknüpft mehr als 200 Länder und Hoheitsgebiete und über 130 Währungen. Wir vernetzen Verbraucher, Unternehmen, Finanzinstitute und Regierungen über eines der am weitesten reichenden Netzwerke der Welt, das Zugang zu Milliarden von Bankkonten, Millionen von digitalen Geldbörsen und Karten sowie einem umfangreichen weltweiten Netz von Einzelhandelsstandorten bietet. Western Union verbindet die Welt, um grenzenlose Möglichkeiten erreichbar zu machen. Weitere Informationen finden Sie auf www.westernunion.com.Pressekontakt:Stephan Ester, FleishmanHillard+49-69-405702-521stephan.ester@fleishman.comNicholas Mandalas, Western UnionNicholas.mandalas@wu.comOriginal-Content von: Western Union, übermittelt durch news aktuell