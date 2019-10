Western Union: Wie wird der Markt DARAUF reagieren?

Weitere Suchergebnisse zu "Western Union":

Für die Aktie Western Union stehen per 16.10.2019, 03:58 Uhr 23.94 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Western Union zählt zum Segment "Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen".

Wie Western Union derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Western Union als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 1 Buy, 0 Hold, 2 Sell. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 1 Buy, 0 Hold, 2 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Hold" zu bewerten. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 22,5 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -5,3 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 23,76 USD beträgt, was einer "Sell"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

2. Dividende: Derzeit schüttet Western Union höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche IT-Dienstleistungen. Der Unterschied beträgt 2,02 Prozentpunkte (3,43 % gegenüber 1,41 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Buy".

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Western Union beträgt das aktuelle KGV 12,19. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" haben im Durchschnitt ein KGV von 153,9. Western Union ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.