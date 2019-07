Western Union: Haben Sie darauf geachtet?

Weitere Suchergebnisse zu "Western Union":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Western Union, die im Segment "Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 28.07.2019, 16:26 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 21.07 USD.

Western Union haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 6,6 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Western Union damit 9,15 Prozent unter dem Durchschnitt (15,75 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt 25,55 Prozent. Western Union liegt aktuell 18,95 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Western Union liegt bei einem Wert von 11,55. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "IT-Dienstleistungen" (KGV von 147,75) unter dem Durschschnitt (ca. 92 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Western Union damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Western Union. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 18,18 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Western Union momentan überverkauft ist. Die Aktie wird somit als "Buy" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Western Union ist auch auf 25-Tage-Basis überverkauft (Wert: 26,91). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Buy"-Bewertung. Western Union wird damit unterm Strich mit "Buy" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.