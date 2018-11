Western Union: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Weitere Suchergebnisse zu "KRANESHARES TR":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Western Union, die im Segment "Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 07.11.2018, 04:35 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 18,48 USD.

Western Union haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Dividende: Western Union hat mit einer Dividendenrendite von 4,24 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (1,4%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Specialty Finance"-Branche beträgt +2,85. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Western Union-Aktie in dieser Kategorie eine "Buy"-Bewertung.

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 9,24 und liegt mit 90 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Specialty Finance) von 95,42. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Western Union auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Financials") liegt Western Union mit einer Rendite von -4,63 Prozent mehr als 24 Prozent darunter. Die "Specialty Finance"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 29,39 Prozent. Auch hier liegt Western Union mit 34,02 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.