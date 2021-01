Western New England: Tut sie es noch ein Mal?

Für die Aktie Western New England stehen per 01.01.2021, 17:53 Uhr 6.81 USD an der Heimatbörse NASDAQ GS zu Buche. Western New England zählt zum Segment "Thrifts & Hypothekenfinanzierung".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Western New England einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Western New England jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 18,24 liegt Western New England unter dem Branchendurchschnitt (13 Prozent). Die Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" weist einen Wert von 21,02 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Analysteneinschätzung: Für Western New England liegen aus den letzten zwölf Monaten 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Western New England vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 7 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (6,81 USD) könnte die Aktie damit um 2,79 Prozent steigen, dies entspricht einer "Hold"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Western New England-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

3. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Western New England-RSI ist mit einer Ausprägung von 21,88 Grundlage für die Bewertung als "Buy". Der RSI25 beläuft sich auf 47,95, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Buy".

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Western New England?

Wie wird sich Western New England nach der Corona-Krise weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Western New England Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Western New England Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken