Western New EnglandIst es endlich vollbracht, ?

Am 16.03.2020, 23:29 Uhr notiert die Aktie Western New England an ihrem Heimatmarkt NASDAQ GS mit dem Kurs von 5.9 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Thrifts & Hypothekenfinanzierung".

Unser Analystenteam hat Western New England auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Western New England als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Western New England vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 0 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -100 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 6,48 USD beträgt, was einer "Sell"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 13,07 ist die Aktie von Western New England auf Basis der heutigen Notierungen 40 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" (21,87) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Western New England-Aktie beträgt dieser aktuell 9,28 USD. Der letzte Schlusskurs (6,48 USD) liegt damit deutlich darunter (-30,17 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Western New England somit eine "Sell"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen (8,95 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-27,6 Prozent Abweichung). Die Western New England-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. In Summe wird Western New England auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Sell"-Rating versehen.