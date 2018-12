Western Gas Equity: Was passiert jetzt?

An der Börse New York schloss die Western Gas Equity-Aktie am 11.12.2018 mit dem Kurs von 29,38 USD. Die Western Gas Equity-Aktie wird dem Segment "Lagerung und Transport von Öl und Gas" zugeordnet.

Nach einem bewährten Schema haben wir Western Gas Equity auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Western Gas Equity-RSI ist mit einer Ausprägung von 44,58 Grundlage für die Bewertung als "Hold". Der RSI25 beläuft sich auf 49,67, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Hold".

2. Analysteneinschätzung: Für Western Gas Equity liegen aus den letzten zwölf Monaten 4 Buy, 3 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Western Gas Equity vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 41 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (29,38 USD) könnte die Aktie damit um 39,55 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Western Gas Equity-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Western Gas Equity investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 8,1 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Oil, Gas & Coal einen Mehrertrag in Höhe von 3,01 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.