Western Digital-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Für die Aktie Western Digital aus dem Segment "Technologie Hardware und Ausrüstung" wird an der heimatlichen Börse NASDAQ GS am 06.04.2022, 19:06 Uhr, ein Kurs von 46.75 USD geführt.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Western Digital ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Western Digital-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 69,3, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 52,27, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 8,05. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Western Digital zahlt die Börse 8,05 Euro. Dies sind 91 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Computer & Peripheriegeräte" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 90,05. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Western Digital-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 15 "Buy"-, 3 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Western Digital aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (76,78 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 59,55 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 48,12 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Western Digital eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

