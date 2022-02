Western Digital Aktie: In selten guter Lage!

Der Western Digital-Kurs wird am 25.02.2022, 18:02 Uhr an der Heimatbörse NASDAQ GS mit 51.83 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Technologie Hardware und Ausrüstung".

Die Aussichten für Western Digital haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Western Digital investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 4,94 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Computer & Peripheriegeräte einen geringeren Ertrag in Höhe von 9,69 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 18 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Western Digital-Aktie sind 15 Einstufungen "Buy", 3 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Western Digital-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (2 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 78,06 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (51,83 USD) ausgehend um 50,6 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Western Digital von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Western Digital beträgt das aktuelle KGV 8,89. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" haben im Durchschnitt ein KGV von 91,46. Western Digital ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

