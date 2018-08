Western Alliance Bancorporation: Anleger aufgepasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Western Alliance Bancorp":

An der Börse New York schloss die Western Alliance Bancorporation-Aktie am 09.08.2018 mit dem Kurs von 56,55 USD. Die Western Alliance Bancorporation-Aktie wird dem Segment "Regionalbanken" zugeordnet.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 14 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Western Alliance Bancorporation-Aktie sind 13 Einstufungen "Buy", 1 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Western Alliance Bancorporation vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 68,35 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (56,55 USD) ausgehend um 20,86 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Western Alliance Bancorporation von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

2. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Western Alliance Bancorporation-Aktie beträgt dieser aktuell 58,57 USD. Der letzte Schlusskurs (56,55 USD) liegt damit auf ähnlichem Niveau (-3,45 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Western Alliance Bancorporation somit eine "Hold"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen (59,04 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,22 Prozent Abweichung). Die Western Alliance Bancorporation-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. In Summe wird Western Alliance Bancorporation auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 15,8 und liegt mit 42 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Banking) von 27,37. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Western Alliance Bancorporation auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.