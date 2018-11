Der Westen singt: Höhepunkt ist DAS GROSSE WEIHNACHTSSINGEN am 23. Dezember

Köln (ots) -Wenn Tausende von Menschen gleichzeitig "Oh Tannenbaum" anstimmen,wird die Nacht alles andere als still. Das WDR Fernsehen sendet indiesem Jahr DAS GROSSE WEIHNACHTSSINGEN aus der Arena Düsseldorf.Ganz NRW ist eingeladen, sich gemeinsam auf Heiligabend einzustimmen.Die Sendung am 23. Dezember ist der Abschluss der WDR-Aktion#derwestensingt - mit zahlreichen Veranstaltungen und WDR-Sendungen,die sich in der Vorweihnachtszeit ums Zuhören und Mitsingen drehen."Singen begeistert die Menschen. Das zeigt die Resonanz auf Sendungenwie 'Der beste Chor im Westen' und die Konzerte unseresRundfunkchors. In der Gruppe zu singen, hat aber auch etwas mitGemeinschaft und Zusammenhalt zu tun. Das unterstützen wir mitunserer Aktion #derwestensingt", sagt WDR-Intendant Tom Buhrow, derselbst bei DAS GROSSE WEIHNACHTSSINGEN in Düsseldorf dabei sein wird.Auf der Bühne stehen neben den Moderatoren Marco Schreyl und LisaFeller unter anderem Sängerin Patricia Kelly, die Band Brings und derbritische Tenor Paul Potts. Für alle, die nicht in Düsseldorf dabeisein können, überträgt der Westdeutsche Rundfunk das Programm ab20.15 Uhr im WDR Fernsehen.Den Auftakt zu #derwestensingt macht in diesem Jahr die dritteStaffel des Wettbewerbs "Der beste Chor im Westen". An vieraufeinanderfolgenden Freitagen kürt das WDR-Publikum gemeinsam mitder Jury den besten Chor aus Nordrhein-Westfalen - das Finaleüberträgt das WDR Fernsehen am 14. Dezember live aus dem Studio inKöln-Bocklemünd.Der WDR Rundfunkchor steuert zu #derwestensingt eine ganze Reihe vonKonzerten in der Vorweihnachtszeit bei. Am 29. November stimmt derChor zusammen mit Demenzkranken in Köln Weihnachtslieder an, am 11.Dezember sind die Sängerinnen und Sänger zur Gast auf derPalliativstation eines Krankenhauses in Kaiserswerth, am 14. Dezembergibt es zur Lunch-Zeit Weihnachtslieder aus dem Kölner Funkhaus - WDR3 überträgt live. Weitere Konzerte im Dezember: "Mit Glanz undGloria", das große Mitsingkonzert in der Kölner Philharmonie am 8.Dezember, und der Auftritt mit dem WDR Sinfonieorchester anSilvester.Alle weiteren Infos gibt es auf derwestensingt.wdr.de - darunter auchdie WDR-Klassiker "WDR Weihnacht unterm Baum" aus Dortmund und"Nordrhein-Westfalen feiert Advent" aus Aachen.Fotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:WDR Presse und InformationSvenja SiegertTel. 0221 / 220 7100E-Mail: wdrpressedesk@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell