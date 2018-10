Der Westen im 10-Jahresvergleich: Steigerungen von bis zu 65 Prozent abseits der Großstädte

Nürnberg (ots) - Der 10-Jahresvergleich der Mietpreise vonimmowelt.de in den Stadt- und Landkreisen von NRW, Hessen,Rheinland-Pfalz und dem Saarland zeigt:- Mieten im Westerwaldkreis seit 2008 um 65 Prozent gestiegen, inKassel um 59 Prozent- Noch moderates Preisniveau: In 84 von 115 Stadt- und Landkreisenliegen die Kaltmieten unter 8 Euro pro Quadratmeter- Frankfurt ist mit 13,80 Euro pro Quadratmeter am teuersten,dahinter folgen Mainz (11,50 Euro), Darmstadt und der LandkreisHochtaunuskreis (je 11,00 Euro)In den Ballungsgebieten um München, Berlin oder Hamburgexplodieren die Mieten. Doch auch abseits der Großstädte klettern diePreise immer weiter in die Höhe - in den westlichen Bundesländern umbis zu 65 Prozent innerhalb von 10 Jahren. Zu diesem Ergebnis kommtder 10-Jahresvergleich von immowelt.de, für den die Angebotspreisevon Mietwohnungen und -häusern in den Stadt- und LandkreisenNordrhein-Westfalens, Hessens, der Rheinland-Pfalz und des Saarlandesuntersucht wurden. Die Mieten sind dabei vor allem in hessischen undrheinland-pfälzischen Städten und Kreisen gestiegen, die bislang einniedriges Preisniveau hatten. Bestes Beispiel dafür ist derWesterwaldkreis, der mit einem Plus von 65 Prozent den größtenAnstieg aufweist. Kostete der Quadratmeter vor 10 Jahren noch imMedian 4,60 Euro, sind es inzwischen 7,60 Euro. Eine ähnlicheEntwicklung hat Kassel hinter sich: Nach einer Steigerung von 59Prozent zahlen Mieter aktuell 7,80 Euro pro Quadratmeter. Auch imLandkreis Cochem-Zell sind die Mieten (+57 Prozent) deutlichgestiegen.Aufgrund des geringen Ausgangsniveaus 2008 sind die Mieten imWesten trotz der starken Erhöhungen größtenteils moderat. So liegenin 84 von 115 untersuchten Stadt- und Landkreisen die Kaltmietenaktuell unter 8 Euro pro Quadratmeter.Teure Metropolen und StudentenstädteNatürlich gibt es auch in den westlichen Bundesländernhochpreisige Städte. Allen voran Frankfurt: In der Mainmetropolemüssen sich Mieter aktuell auf Kosten von 13,80 Euro pro Quadratmetereinstellen. Die Strahlkraft der Stadt wirkt sich auch auf dieumliegenden Landkreise aus. Sowohl der Hochtaunuskreis (11,00 Euro)als auch der Main-Taunus-Kreis (10,70 Euro) zählen zu denhochpreisigen Gegenden. Die teuersten Städte nach Frankfurt sind dasrheinland-pfälzische Mainz (11,50 Euro) und das hessische Darmstadt(11,00 Euro). In beiden Städten wohnen viele Studenten, die Nachfragenach Mietwohnungen ist folglich groß und die Preise hoch.Die beiden Nachbarstädte Köln (10,70 Euro) und Düsseldorf (10,20Euro) liegen nicht nur preislich auf einem Niveau, auch dieEntwicklung ist ähnlich. Während in Köln die Mieten in denvergangenen 10 Jahren um 30 Prozent gestiegen sind, waren es in dernordrhein-westfälischen Landeshauptstadt sogar 36 Prozent. Verglichenmit anderen großen deutschen Städten ist die Veränderung allerdingsmoderat. In Berlin sind die Mieten im gleichen Zeitraum um 104Prozent in die Höhe geschossen, in München um 61 Prozent. Auch anQuadratmeterpreise der bayerischen Landeshauptstadt von 17,90 Eurokommen die NRW-Städte längst nicht heran. Dass die Preise in derMetropolregion Rhein-Ruhr nicht stärker steigen, liegt auch an derDichte an Großstädten in der Region. Ist einem Mieter zum BeispielKöln zu teuer, findet er bereits ein paar Kilometer weiter günstigeAlternativen, ist aber trotzdem schnell in der Domstadt.Mieten in Kusel und Höxter am günstigstenIn den westlichen Bundesländern gibt es zahlreiche Regionen, indenen sich die Preise seit Jahren kaum verändern. In 12 der 115untersuchten Stadt- und Landkreise ist die Steigerung gleich oderweniger stark als die Inflation von 15 Prozent seit dem Jahr 2008. ImLandkreis Kusel sind die Mieten in den vergangenen 10 Jahren sogar um8 Prozent gesunken. Mit 4,60 Euro pro Quadratmeter ist der Landkreisim Südwesten von Rheinland-Pfalz die günstigste untersuchte Region.Lediglich die Landkreise Höxter und Birkenfeld liegen ebenfalls unterder 5-Euro-Marke.

Berechnungsgrundlage:
Datenbasis für die Berechnung der Mietpreise in 115 ausgewähltenStadt- und Landkreisen in Nordrhein-Westfalen, Hessen,Rheinland-Pfalz und dem Saarland waren alle auf immowelt.deinserierten Angebote. Dabei wurden ausschließlich die Angeboteberücksichtigt, die vermehrt nachgefragt wurden. Die Preise geben denMedian der jeweils im 1. Halbjahr 2008 und 2018 angebotenenMietwohnungen und -häuser wieder. Die Mietpreise spiegeln den Mediander Nettokaltmieten bei Neuvermietung wider. Der Median ist dermittlere Wert der Angebotspreise. 