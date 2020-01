Westdeutscher Rundfunk übernimmt ARD-Vorsitz

Köln (ots) - Der Westdeutsche Rundfunk hat zum Jahresbeginn 2020 dieGeschäftsführung innerhalb der ARD übernommen. WDR-Intendant Tom Buhrow löstdamit als ARD-Vorsitzender den Intendanten des Bayerischen Rundfunks ab, der dieARD in den vergangenen zwei Jahren geführt hat. Die Intendantinnen undIntendanten hatten auf ihrer Hauptversammlung im September 2019 entsprechend denWDR bestimmt.Über den neuen ARD-Vorsitzenden Tom BuhrowTom Buhrow (61) ist seit Juli 2013 Intendant des Westdeutschen Rundfunks. Nachdem Studium der Geschichte, Politik und Rheinischer Landeskunde absolvierte erein Volontariat beim WDR und blieb dem Sender seitdem verbunden. Buhrow warviele Jahre Journalist, er berichtete als Auslands-Korrespondent für die ARD ausWashington und Paris. Ab Mitte 2002 übernahm er die Studioleitung in derUS-Hauptstadt. 2006 wechselte er als Moderator nach Hamburg zumARD-Nachrichtenmagazin-Flaggschiff "Tagesthemen".Der ARD-Vorsitzende führt die Geschäfte der Arbeitsgemeinschaft, lädt zuMitgliederversammlungen ein und leitet sie. Zuletzt hatte der WDR denARD-Vorsitz 2011/2012 inne.Die Pressearbeit wird vom aktuellen ARD-Kommunikationsteam koordiniert, welchesseit Januar 2020 Birand Bingül leitet. Ansprechpartnerinnen für die Journalistensind die ARD-Sprecherinnen Sabine Krebs und Svenja Siegert.Susanne Pfab bleibt Generalsekretärin der ARDZum Jahresbeginn 2020 verlängert sich mit Beschluss der Intendantinnen undIntendanten der ARD auch die Amtszeit von Dr. Susanne Pfab alsGeneralsekretärin. In bewährter Funktion bleibt sie für weitere fünf Jahrezentrale Botschafterin und Ansprechpartnerin für Politik, Verbände undgesellschaftliche Institutionen, insbesondere in medienpolitischen Fragen.Pressekontakt:ARD KommunikationTelefon: 0221 220 1475E-Mail: pressestelle@ard.deTwitter: @ARD_PresseWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/29876/4482378OTS: ARD PresseOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuell