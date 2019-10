Westdeutsche Zeitung: Zucker, die neue Zigarette

Weitere Suchergebnisse zu "Zucker NYBOT Rolling":

Düsseldorf (ots) - Von Rolf EckersKnuspermüsli und ein Frucht-Joghurt zum Frühstück. Das klingtgesund, ist es aber nicht. Kaum jemand weiß, dass in Joghurt oderMüsli bis zu elf Würfel Zucker stecken, pro Portion. Weltweit wächstdie Zahl der Menschen, die an Übergewicht und Diabetes leiden,darunter sind viele Kinder. Mit Süßstoff lassen sich prima Geschäftemachen, deshalb sieht die Lebensmittel- und Getränkeindustrie keinenGrund, darauf zu verzichten. Zucker ist ein billiger Inhaltsstoff undwichtiger Geschmacksverstärker. Aber Zucker ist eben auch einGesundheitsrisiko.Wenn der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte eineZuckersteuer fordert, liegt er also richtig. In vielen Ländern hatsich dieses Mittel bereits bewährt, die Lust auf Süßes lässt sichüber den Preis erheblich mindern. Beim Rauchen oder denSchnapsmischgetränken sind die Erfahrungen auch hierzulande positiv:Der Konsum von Zigaretten oder Alkopops ist auch deshalb massivgesunken, weil der Staat mit Hilfe höherer Steuern eingegriffen hat.Warum sollte das beim Zucker nicht funktionieren? Anders alsfragwürdige wissenschaftliche Studien glauben machen möchten, ist derSüßstoff nämlich alles andere als harmlos.Gefordert ist Ernährungsministerin Julia Klöckner (CDU). Bei derKennzeichnung von Fertigprodukten hat sie sich als lernfähig erwiesenund die Tür für Nutri-Score geöffnet. Bald wird es auf vielenVerpackungen eine gut sichtbare Ampel geben, die den Verbrauchernhilft, Lebensmittel zu bewerten. Das schafft Transparenz. Gerade inFertigprodukten ist der Anteil versteckter Süßmacher oft sehr hoch -auch dort, wo Konsumenten ihn nicht vermuten würden, etwa inTütensuppen, Pizza oder Soßen. Leider ist die Kennzeichnungfreiwillig, aber erste Produkte sind schon im Regal und üben damitDruck auf die Konkurrenz aus. Eine Zuckersteuer wäre ein weitererSchritt auf dem Weg zu einer gesünderen Ernährung.Pressekontakt:Westdeutsche ZeitungNachrichtenredaktionTelefon: 0211/ 8382-2370redaktion.nachrichten@wz.dewww.wz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell