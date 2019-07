Westdeutsche Zeitung: Warum ein Zentralabitur notwendig ist (Leitartikel von Olaf Kupfer)

Weitere Suchergebnisse zu "Kupfer COMEX Rolling":

Düsseldorf (ots) - Es mag gute Gründe dafür geben, dassBildungspolitiker und Fachleute genau hinsehen, wenn der Bund einZentralabitur einführen möchte, wie er das schon 2007 wollte: Je nachRegierungsfarben werden dem einen dann die falschen Prioritätengesetzt, andere finden, dass mit einem bundesweit einheitlichenStandard fast immer der niedrigste manifestiert wird. Und dann gibtes natürlich das Stöhnen der Länder: Alles ganz speziell bei uns,uneinheitliche Fächer, andere Traditionen und überhaupt (dannunausgesprochen): Warum sollten wir eigentlich eines der letzten unsverbliebenen politischen Hoheitsrechte im Land aufgeben? Das hat dannauch etwas mit der Angst vor politischer Selbstverzwergung undBedeutungslosigkeit zu tun.Wenn man ehrlich ist, sind das aber alles Argumente, die an derSache nicht sonderlich viel Interesse zeigen. In der geht es nämlichdarum, eine Vergleichbarkeit von Schülerleistungen zu erreichen, diederen weiteren Lebensweg zu fairen Bedingungen initiiert. Dann, wennes um die Aufnahme an Universitäten geht, an denen sich aus allerHerren Länder Schülerinnen und Schüler um die gleichen Studienplätzebewerben. Oder dann, wenn Lieschen Müller aus Duisburg inNordrhein-Westfalen nach Traunstein in Bayern umzieht und zu völliganderen Bedingungen ins Abitur geführt wird, als ihr das in derHeimat begegnet war.Und zuletzt: Warum sollten wir uns bei der Vereinheitlichung denntatsächlich immer auf dem untersten Niveau treffen? Das würdeviel unwahrscheinlicher, wenn das Zentralabitur nicht ein kläglicherKompromiss aus politischem Kuhhandel und politisch niedererBesitzstandswahrung wäre, sondern ein sinnvolles Curriculum vonExperten und Fachleuten, die sich aus Abhängigkeiten befreien und diehöchste Bildung im Sinn haben. Ob der dann am Ende NationalerBildungsrat heißen muss, sei dahingestellt.Pressekontakt:Westdeutsche ZeitungNachrichtenredaktionTelefon: 0211/ 8382-2370redaktion.nachrichten@wz.dewww.wz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell