Westdeutsche Zeitung: WZ-Kommentar zur Sea Watch: Europas Mitschuld am Drama im Mittelmeer

Von Ekkehard RügerEs scheint, als hätten Heldinnen gerade Konjunktur. Eineschwedische Schülerin gegen den menschengemachten Klimawandel. Einedeutsche Kapitänin gegen die menschenverachtende Migrationspolitik.Herausragende Einzeltaten als kollektive Erlösungshoffnung aus demJammertal realpolitischer Handlungsunfähigkeit und -unwilligkeit.Aber ehe sich eine zu wohlige Gewissheit einnistet, dass in diesemvon allen Seiten zugespitzten Seenotrettungsdrama die Rolle des Bösennatürlich allein Italien zusteht, ein kleiner Test: einfach mal beiGoogle die Stichwörter "Italien", "Europa", "Flüchtlinge" und "imStich gelassen" eingeben. Das Ergebnis ist eine seit Jahren nichtenden wollende Dokumentation europäischen Versagens.Dass in Rom jetzt Rassisten und Europaverächter wie derRechtspopulist Matteo Salvini das Sagen haben, dafür trägt die EUeine Mitverantwortung - weil sie es in all den Jahren nicht geschaffthat, die Unwucht der Lastenverteilung in der Flüchtlingsfrage zulindern. Und wo waren eigentlich all die Fürsprecher der privatenSeenotrettung, als die EU ihre eigene Mission eingestellt hat? DasDilemma zwischen der Rettung von Menschen und dem Schleuserkalküldamit wurde auf nichtstaatliche Organisationen abgewälzt, derweilEuropa darauf setzt, dass Ertrinkende, die niemand mehr wahrnimmt,auch niemanden aufregen.Stattdessen erhält Italien jetzt ungefragt Rechtsbelehrungen imDutzend - als gäbe es in dem EU-Land keinen Rechtsstaat mitfunktionierender Gewaltenteilung mehr. Dass die Sea Watch in Italienanlegen darf, hatte in der vergangenen Woche übrigens keinjuristischer Lakai der italienischen Regierung abgelehnt - sondernder Europäische Gerichtshof für Menschenrechte.