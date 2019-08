Westdeutsche Zeitung: Tönnies' Ausfall: Von materiellem und geistigem Reichtum (von Olaf Kupfer)

Weitere Suchergebnisse zu "Kupfer COMEX Rolling":

Düsseldorf (ots) - Wenn man es provokativ zusammenfasst, dann darfman Clemens Tönnies als wirklich reichen Mann einordnen, der seinGeld mit Schlachtung und Vermarktung von Abermillionen an Tierenverdient hat und am Abend Afrikaner-Witze macht, die an Gloria vonThurn und Taxis erinnern, die da einst rassistisch formulierte: "DerSchwarze schnackselt gerne."Das ist harter Tobak und offenbart bei aller eiligenEntschuldigung die Gedankenwelt eines Mannes, der eine oft typischwestliche Arroganz verkörpert: Mit der lässt sich über eine bewussteUngerechtigkeitspolitik zwischen westlicher und dritter Welthinweggehen, die hier für Reichtum und dort für bewusste Armutgesorgt hat, von der wir ansehnlich leben. Ohne Demut ist das nochunerträglicher. Tönnies hält sich für einen schlauen Kopf, hat abergerade das Gegenteil bewiesen. An seinem materiellen Reichtum wirddas nichts ändern, sein geistiger aber steht infrage.Pressekontakt:Westdeutsche ZeitungNachrichtenredaktionTelefon: 0211/ 8382-2370redaktion.nachrichten@wz.dewww.wz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell