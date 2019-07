Westdeutsche Zeitung: Zu den Schüssen auf einen Mann aus Eritrea: Der verhängnisvolle Rückzug (Leitartikel von Olaf Kupfer)

Weitere Suchergebnisse zu "Kupfer COMEX Rolling":

Finanztrends Video zu Kupfer COMEX Rolling



mehr >

Düsseldorf (ots) - Mit 308 000 Flüchtlingen weltweit zähltEritrea zu den zehn Hauptherkunftsländern von Flüchtlingen.Ein-Parteien-System, Repression und Knechtschaft, willkürlicheGefängnisstrafen, zeitlich unbeschränkter "Nationaldienst",Einreiseverbote für Journalisten. Für die Organisation "Reporter ohneGrenzen" ist das abgeschottete Land in Sachen PressefreiheitTabellenletzter der Welt. Noch hinter Nordkorea. Etwa 65 300Eritreer sind nach Europa geflüchtet. Sie leben hier. In der Hoffnungauf Schutz und besseres Leben.Oder aber: Sie sterben hier. Womöglich durch eine Pistolen-Kugel,abgefeuert von einem Rassisten mit Waffenschein aus demSchützenverein. Dass der junge Mann aus Eritrea die unfassbare Tat inWächtersbach überlebt hat, ist Glück. Beabsichtigt war der Tod desUnbekannten mit falscher Hautfarbe und Nationalität. Ein Tod, den erin Eritrea wahrscheinlich leichter hätte haben können. Aber jetztmusste er den Preis dafür zahlen, dass unsere Gesellschaft dieKontrolle über diesen Teil des Zusammenlebens verloren hat:Anschauungskonflikte werden nicht mehr über Politik und demokratischeMehrheitsentscheidungen geregelt, stattdessen kommt auf der Straßedas Recht des vermeintlich Stärkeren zur Geltung, der nur feige undmenschenverachtend ist.Der Hass in unserer Gesellschaft ist gewaltiger als in den letztensechs Jahrzehnten, daran besteht kein Zweifel mehr. Das im Keimersticken und nieder reden zu wollen, ist keine Lösung, weil esTaten wie jene in Wächtersbach befördert. Daraus entsteht der Rückzugin die Radikalisierung kleinster Einheiten: vermutlich nichtanerkannt, nicht gehört, nicht repräsentiert, nicht mitgenommen. Aberumso rachsüchtiger. Erst, wenn wir endlich Antworten darauf suchenund finden, ist etwas gewonnen. Schlimme rechte Hetzer allein miteinem Tweet zu brandmarken, reicht nun einmal nicht.Pressekontakt:Westdeutsche ZeitungNachrichtenredaktionTelefon: 0211/ 8382-2370redaktion.nachrichten@wz.dewww.wz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell