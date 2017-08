Westdeutsche Zeitung: Schmadtke will nach Vertragsende 2023 in Rente

Düsseldorf (ots) - Düsseldorf. Sportchef Jörg Schmadtke vomFußball-Bundesligisten 1. FC Köln denkt darüber nach, mit Ablaufseines Vertrags beim Fußball-Erstligisten 1.FC Köln in Rente zugehen. "Was danach kommt? Der große Urlaub, die Rente", sagteSchmadtke der Westdeutschen Zeitung. "Bis 2023 läuft der Vertrag,dann bin 59 Jahre alt. Ob ich dann noch Lust habe, diesenzeitaufwendigen Job zu machen und mich mit 18-Jährigenauseinanderzusetzen, das weiß ich jetzt noch nicht. Dafür ist dasLeben zu bunt." Den Stadionausbau oder einen Neubau einer KölnerArena will er bis dahin aber noch erlebt haben: "Es wäre schlecht,wenn ich das nicht erleben würde. Mein Vertrag läuft bis 2023, in demZeitrahmen sollte das schon über die Bühne gehen."Pressekontakt:Westdeutsche ZeitungNachrichtenredaktionTelefon: 0211/ 8382-2370redaktion.nachrichten@wz.dewww.wz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell