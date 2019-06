Westdeutsche Zeitung: Polizeikosten für Vereine? Die Liga sollte ein Zeichen setzen (Leitartikel von Olaf Kupfer)

Weitere Suchergebnisse zu "Kupfer COMEX Rolling":

Düsseldorf (ots) - So populär die Forderung nach einer Beteiligungder Fußballclubs an den ausufernden Polizeikosten außerhalb derArenen sein mag, so schwierig ist sie durchzusetzen. Mindestens derWeg des Bremer Innensenators Ulrich Mäurer über einen angeblichunkomplizierten Solidarfonds aller Vereine aus den ersten beidenLigen über deren Dachorganisation DFL wird nicht tragen: Bremen istmit einem Einzelfall nach vorne geprescht und will nun andere Clubshaftbar machen, die oft gar keinen polizeilichen Mehraufwand durchHochrisikospiele produzieren.Warum sollten Sandhausen oder Freiburgzahlen?Die DFL nennt den Bremer Vorstoß so auch eine "grundgesetzlichunzulässige Einzelfallregelung mit Blick auf die Clubs der Bundesligaund 2. Bundesliga" und droht mit einem Gang vor dasVerfassungsgericht. Schon vor Monaten hatte DFL-Boss ChristianSeifert in einem "kicker"-Interview dem Bremer Senator vorgeworfen,sich gegenüber der DFL als Robin Hood zu gerieren und mit der freienHansestadt Bremen selbst als Teilhaber der StadiongesellschaftGewinne an jenen Fußballspielen zu erzielen, für die er denpolizeilichen Mehraufwand finanziert wissen will. Zudem, so Seifert,erziele das Land Bremen über 300 Millionen Euro Wertschöpfung aus demFußballverein Werder Bremen.Noch wichtiger als die (erstens) vermeintlich niederen Beweggründedes Senators, die (zweitens) oft ins Spiel gebrachte Argumentation,dass die Vereine ohnehin übermäßig viel Steuergeld bereit stellenoder (drittens) die Angst mancher Innenminister vor ihren heimischenGroßclubs sind aber andere Fragen für einen rechtssicheren Beschluss:Wer definiert ein Hochrisikospiel? Wie ist die Folgewirkung zu umgehen, dass jeder Polizeieinsatz detailliert auf seineNotwendigkeit hinterfragt würde? Wie damit umgehen, dass jederGebührenbescheid beklagt würde? Und was überhaupt unterscheidet einFußballspiel von einem großen Schützenfest, von Konzerten in Arenenoder dem Karneval? Werden dann auch hier die Grenzen verschoben, dieden Grundsatz aufweichen, dass die Polizei für die Ordnung imöffentlichen Raum zuständig und verantwortlich ist?Leichter umzusetzen wäre eine völlig freiwillige Gebühr dertatsächlich reichen Fußballvereine, die sich intern und ausÜberzeugung etwa ähnlich der Verteilung der Fernsehgelder in der Ligaorganisieren könnte. Sie wäre eine Respektbekundung an denSteuerzahler und ein gutes Zeichen einer Branche, die sich sogarselbst bisweilen als zu abgehoben empfindet.Pressekontakt:Westdeutsche ZeitungNachrichtenredaktionTelefon: 0211/ 8382-2370redaktion.nachrichten@wz.dewww.wz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell