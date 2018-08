Westdeutsche Zeitung: Monsanto - Zeitbombe für Bayer

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Düsseldorf (ots) - Von Rolf EckersOb das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat beim Menschen Krebsauslösen kann, ist unter Wissenschaftlern umstritten. ZahlreicheStudien verneinen einen ursächlichen Zusammenhang. Aber die Agenturfür Krebsforschung der Weltgesundheitsorganisation bejaht ihn. Unddiese Einschätzung hatte maßgeblichen Einfluss auf das Urteil von SanFrancisco, wonach Glyphosat-Hersteller Monsanto einem todkrankenKrebspatienten umgerechnet mehr als 250 Millionen Euro Schadenersatzzahlen muss. Monsanto geht es Berufung. Ob mit Erfolg, weiß niemand.Klar ist aber, dass in den USA Tausende solcher Klagen anhängig sind.Für den Bayer-Konzern, zu dem Monsanto seit wenigen Monaten gehört,tickt hier eine Zeitbombe. Bayer-Chef Werner Baumann muss durch dieÜbernahme des US-Unternehmens mit einem unkalkulierbaren Risikoumgehen. Dabei war sich der gebürtige Krefelder sicher, mit Monsantoden ganz großen Coup zu landen. Als Anbieter von Saatgut undPflanzenschutzmitteln ist Bayer durch die Übernahme an die Weltspitzegesprungen. Es geht um eine Schlüsseltechnologie, weil die Zahl derMenschen stetig wächst, aber die Ackerfläche auf der Erde kaumzunimmt. Zudem gilt Monsanto als führend, wenn es um genverändertesSaatgut geht. Das rechtfertigt laut Baumann einen Kaufpreis von mehrals 50 Milliarden Euro. Bayer hat aber auch das Image von Monsantoübernommen. Und das ist schlecht, sehr schlecht sogar. Vor allem inEuropa lehnen die Verbraucher gentechnisch veränderte Produkte ab.Deshalb soll der Name Monsanto so schnell wie möglich verschwinden -zumal auch krebsauslösende und längst verbotene Stoffe wie DDT, PCBund das todbringende Entlaubungsmittel Agent Orange aus den Laborenvon Monsanto stammen. Der Name mag jetzt untergehen, aber dieProbleme, die die Produkte auslösen, bleiben. Gut möglich, dass Bayersich bald wünscht, nie über den Monsanto-Deal nachgedacht zu haben.