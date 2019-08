Westdeutsche Zeitung: Mittel aus dem Digitalpakt sofort abrufen / Kommentar von Olaf Kupfer

Weitere Suchergebnisse zu "Kupfer COMEX Rolling":

Düsseldorf (ots) - Der anhaltende Lehrermangel in NRW muss diePolitik anhaltend beschämen, weil er weitgehend selbst gemacht ist.Viel zu lange hat es in NRW schlechte Statistiken zurBedarf-Ermittlung gegeben, auf demographische Entwicklungen waren dieReaktionen zäh und langsam, jetzt rennt man den Zuständen fleißighinterher. Dass alle politischen Farben und nicht allein dieVorgängerregierung aus SPD und Grünen daran ihren Teil beigetragenhaben, ist gerade ganz gut erkennbar: Viel zu lange jongliert dieCDU/FDP-Regierung mit dem Versprechen nach gleicher Bezahlung fürgleiche Arbeit bei Grundschullehrern - und hält die Bälle stur in derLuft. Wahrscheinlich mit der politischen Planung, eben das, wasandere Länder schon umgesetzt haben, als "Wahlgeschenk" pünktlich zurnächsten Landtagswahl 2022 umzusetzen.Das ist mutig, aber ein Schnitt ins eigene Fleisch, weil so manchegute Bilanz von Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) mitGroßprojekten wie der Umsteuerung der Inklusion oder der Umstellungauf G9, die strukturiert und weitgehend im Einklang mit den Verbändenüber die Bühne gegangen sind, dahinter zu verblassen drohen. Es istziemlich offensichtlich, dass die Schulministerin innerhalb desKabinetts mit ihrem Wunsch nach gleichwertiger Bezahlung der Lehrerauf die Bank gesetzt wurde. Und dort jetzt mit den Hufen scharrt.Eine andere Baustelle müssen jetzt die Kommunen als Schulträgerbearbeiten. Wer mit den neuen Mitteln aus dem Digitalpakt des Bundes,dem verlängerten Programm "Gute Schule" der Vorgängerregierung, densehenswerten Mitteln aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz undder erhöhten jährlichen Schulpauschale noch immer stöhnt, dass manbei Digitalisierung und beim Thema Sanierungen noch in der Kreidezeitstecken geblieben ist, der muss etwas falsch machen. Wenn man dannnoch sieht, dass zum Beispiel die Mittel aus dem Programm "GuteSchule 2020" nur schleppend abgerufen werden und von den für2017 bis 2020 zugesagten insgesamt zweckgebundenen zwei MilliardenEuro erst knapp 835 Millionen abgerufen worden sind, dann darf manmal fragen, ob die Prioritäten in den Kommunen nicht falsch gesetztwerden. Allein in diesem Jahr stehen 500 Millionen Euro bereit, erstknapp 62 Millionen Euro aber wurden abgerufen.Wenn es ähnlich künftig bei den jetzt abzurufenden Mitteln aus demDigitalpakt funktioniert, müssen schärfere Maßnahmen getroffenwerden, als solche Missstände ein Mal im Jahr zu beklagen. Denn dieDigitalisierung der Schulen in NRW duldet keinen Aufschub. DieAufholjagd beginnt im Minusbereich, fast überall.Fröhlich ran ans Geld!Pressekontakt:Westdeutsche ZeitungNachrichtenredaktionTelefon: 0211/ 8382-2370redaktion.nachrichten@wz.dewww.wz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell