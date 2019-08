Westdeutsche Zeitung: Leitartikel: Ein neuer Markt ruft nach neuer Regulierung (Von Olaf Kupfer)

Weitere Suchergebnisse zu "Kupfer COMEX Rolling":

Düsseldorf (ots) - Geht man davon aus, dass sich Auftragslage undvor allem Art der Dienste bei den Postzustellern in erheblichemAusmaß verschoben haben, ist eine Reform des Postgesetzes tatsächlichan der Zeit. Denn das staatliche Postgesetz verfolgt seinem Ursprungnach die Konzeption, Wirtschaft und Verbrauchern den Zugang zumodernen, preiswerten und kundengerechten Postdienstleistungen zueröffnen - und muss damit auch auf Marktveränderungen reagieren, wennes weiterhin gelten will.Hier immer weniger Briefe und der Wechsel auf digitaleKommunikation selbst für wichtige Dokumente, dort immer mehr Pakete.Und an beiden Entwicklungen hängen Kundenwünsche und Probleme, dazuKonkurrenz- und Rentabilitätsfragen in einem Markt, der sich inmittenprivatwirtschaftlicher Kräfte und der staatlich kontrolliertenDaseinsvorsorge aufstellt. Es ist ein schwieriges Terrain.Wenn es um künftig verminderte Briefzustellleistungen geht, wirddie Post ein Problem bekommen: Weil der Mensch als Gewohnheitstiergerne jeden Tag seine Post aus dem Postkasten holt und kaum jemandverstehen wird, warum das in einer zunehmend marktorientierten Weltnun nicht mehr gehen sollte. Zumal - zweitens - die Briefzustellunggerade erst gegen den Rat von Verbraucherschützern erneut teurergeworden ist. Wo ein Standardbrief noch vor gar nicht so langer Zeit55 Cent kostete, sind es inzwischen schon 80 Cent - da mag der Kundeschon mal die Nase rümpfen. Teurer werden und Leistungeneinschränken?Das hätte mit angemessener Begründung gehen können. Aber dieseChance hat Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) bei derVorstellung seiner Reformpläne verpasst: Nicht die Anpassung an deneuropäischen Standard und EU-Recht sollte das Argument sein, sonderndie ökologische Ersparnis, wenn zumindest einen Tag auf dieBriefzustellung verzichtet und stattdessen anderntags gesammeltüberbracht würde. Das wäre in diesen Tagen des gesteigertenVerständnisses in Klimafragen ein gutes Verkaufsargument.Viel wichtiger aus Kundensicht aber ist das, was man gewinnenkann: Die Beschwerden bei Paketlieferungen nehmen überhand, der immergrößer werdende Markt hat kaum Regeln, die Service-Qualität istunzureichend und ungesichert. Die Bundesnetzagentur alsRegulierungsbehörde für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Postund Eisenbahnen reagiert darauf endlich und will dem Kunden mehrRechte einräumen, an den die Wettbewerber gebunden sind. Das ist einMehr an Leistung, das auf die Marktveränderung reagiert - unddamit wirklich sinnvoll.Pressekontakt:Westdeutsche ZeitungNachrichtenredaktionTelefon: 0211/ 8382-2370redaktion.nachrichten@wz.dewww.wz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell