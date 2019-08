Westdeutsche Zeitung: Kurzkommentar von Ekkehard Rüger zum Trump-Besuch in Deutschland: Zwischen Baum und Borke

Düsseldorf (ots) - Komplimente, Küsschen, Kallstadt-Wurzeln: Istdas der Beginn einer späten Freundschaft zwischen Trump und Merkel?Und der angekündigte erste Deutschlandbesuch des US-Präsidentenentsprechend eine gute Nachricht? Ersteres sicher nicht. Merkel istgegen Trumps Gepolter so immun wie gegen sein Gesäusel. Sie weiß umdie raschen Verfallsdaten im Trump-Universum. Dänemark und dasGrönland-Thema lassen grüßen.Aber sollte der US-Präsident nun mehr als zweieinhalb Jahre nachseinem Amtsantritt endlich doch die Einladung nach Deutschlandannehmen, wäre das trotzdem ein wichtiges Zeichen. Denn allennüchternen Betrachtern des deutsch-amerikanischen Verhältnisses istklar: Deutschland steckt in seiner USA-Beziehung zwischen Baum undBorke. Die Unberechenbarkeit des starken Partners verlangt nachgrößerer Unabhängigkeit, die wirtschaftlichen und militärischenFakten sprechen eine andere Sprache. Alles, was Druck aus dem Kesselnimmt, hilft - auch ein Besuch.Pressekontakt:Westdeutsche ZeitungNachrichtenredaktionTelefon: 0211/ 8382-0politik@wz-plus.dewww.wz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell