Westdeutsche Zeitung: Kommentar zum Aktionsplan Ausbau der Stromnetze

Düsseldorf (ots) - Von Rolf EckersPeter Altmaier gibt mal wieder den Krisenmanager. In seiner neuenRolle als Bundeswirtschaftsminister versucht der CDU-Mann, seinerChefin Angela Merkel den Rücken freizuhalten - wie früher alsStratege im Bundeskanzleramt. Diesmal geht es um die neuenStromautobahnen. Deren Ausbau stockt. Aufwendige Planungen, Streit umTrassenverläufe, Widerstand gegen riesige Strommasten. Jetzt sollalles viel einfacher gehen. Und statt Gittermasten gibt es Erdkabel.Das treibt die Kosten, besänftigt aber die Bürger. Bezahlen werdenwir das alles am Ende über den Strompreis. Unstrittig ist, dass dasNetz im Zuge der Energiewende ausgebaut werden muss. Es gibt aberernstzunehmende Stimmen, die die Planungen für überdimensionierthalten. Claudia Kemfert vom DIW in Berlin beispielsweise sagt, dassKohlestrom die Netze verstopft. Weil alte und extrem klimaschädlicheKraftwerke zu lange am Netz bleiben, fehlt in den Leitungen der Platzfür Strom aus erneuerbaren Energien. Viel spricht dafür, dieserArgumentation zu folgen. Das bedeutet aber auch: Jetzt muss einklarer Zeitplan zum Ausstieg aus der Kohleverstromung auf den Tisch.Die Menschen in den Braunkohlerevieren in der Lausitz und imRheinland brauchen schnell Klarheit, damit Strukturwandel beginnenkann. Nur mit Ökostrom wird Deutschland seine Klimaziele aber nichterreichen. Dass die Kanzlerin viel von ihrer Glaubwürdigkeit aufdiesem Gebiet verloren hat, ist dem Versagen in der Verkehrspolitikgeschuldet. Auf unseren Straßen wird nicht weniger, sondern immermehr Kohlendioxid in die Luft geblasen. Richtig: Die Relevanz dieserTatsache für das weltweite Klimaproblem ist sehr gering. Aber: Dassein ökonomisch so starkes Land wie die Bundesrepublik mit seinerweltweit anerkannten Autoindustrie es nicht schafft, den politischenRahmen für saubere Mobilität zu setzen, ist verstörend. Wo sollKlimaschutz gelingen, wenn nicht bei uns?Pressekontakt:Westdeutsche ZeitungNachrichtenredaktionTelefon: 0211/ 8382-2370redaktion.nachrichten@wz.dewww.wz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell