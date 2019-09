Westdeutsche Zeitung: Kommentar von Ekkehard Rüger zur industriellen Abwärme: Chance für das Energieland NRW

Düsseldorf (ots) - Manchmal, wenn man der vielen und nicht immersachkundigen Meinungen und Statements zum Klimawandel überdrüssigist, hilft es, sich für einen Moment in eine knochentrockeneFachtagung zu setzen. Das beruhigt ungemein. Weil man dabei dasGefühl zurückgewinnt, dass es jenseits der politischen Wortgefechteauch irgendwo Menschen gibt, die sich schon längst um Lösungenbemühen.Die Nutzung industrieller Abwärme ist eine dieser denkbarenLösungen. Und sie ist besonders interessant für ein Land wie NRW, dasrund ein Drittel der energiebedingten CO2-Emissionen Deutschlandsverursacht und dessen Pro-Kopf-Ausstoß an CO2 mit jährlich 15 Tonnenum die Hälfte höher liegt als im Bundesschnitt. Mit derBereitstellung ihrer Abwärme könnte die energieintensive Industrie inNRW einen gewichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten, der ihr in dereigentlichen Produktion womöglich so schnell nicht gelingen kann.Die jetzt vorgelegte Potenzialstudie belegt, dass die Standorteindustrieller Abwärme zwar verstärkt in den Ballungsräumen zu findensind, aber sich ansonsten relativ homogen über das Land verteilen.Die Wärme wäre also sowohl für die Versorgung der Zentren als auchder ländlichen Räume denkbar.Aber erst einmal müssen die Unternehmen auch bereit sein, dienötigen Investitionen zu tätigen. In Dänemark, wo schon62 Prozent aller Haushalte an Fernwärmenetze angeschlossensind, zahlen Betriebe Strafe, wenn sie Abwärme ungenutzt an dieUmwelt abgeben. In Deutschland setzt man eher positiv verstärkendeFörderung.So oder so: Das klimaschützende Potenzial industrieller Abwärme zunutzen, ist nicht der Königs-, aber einer der vielen Lösungswege, diejetzt nötig sind. Die Energieversorgung von morgen ist ohnehindezentraler als heute. Je mehr unterschiedliche Lösungen es gibt,desto besser.Pressekontakt:Westdeutsche ZeitungNachrichtenredaktionTelefon: 0211/ 8382-0redaktion.nachrichten@wz.dewww.wz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell