Westdeutsche Zeitung: Kommentar von Ekkehard Rüger zur Merkel-Reise: Auschwitz und die Politik

Düsseldorf (ots) - NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (58) war im Januarerstmals in Auschwitz, Bundeskanzlerin Angela Merkel (65) am Donnerstag. Ohnehinhaben nur wenige deutsche Nachkriegskanzler die Reise bisher gewagt, von achtgerade mal drei. Helmut Schmidt war 1977 der Erste. Es folgten zweimal HelmutKohl und jetzt Merkel. Selbst Willy Brandt, dem mit dem Kniefall von Warschaudie wohl wichtigste Symbolhandlung der deutschen Nachkriegsgeschichte gelang,war nicht in Auschwitz.Ob deutsche Spitzenpolitiker die KZ-Gedenkstätte besuchen oder nicht, sagtnichts darüber aus, welchen Stellenwert sie der Auseinandersetzung mit demNationalsozialismus einräumen. Aber es sagt etwas darüber aus, wie schwierig einBesuch dort immer noch ist - ein falsches Wort, eine falsche Geste kannErschütterungen ungeahnten Ausmaßes auslösen. Viele haben sich bei diesem Themaauch an anderer Stelle schon hoffnungslos verheddert. Das pietätlose Desasterdes "Zentrums für politische Schönheit" mit seiner Stele voller Opferasche vordem Reichstag ist da nur ein aktuelles Beispiel.Nein, es muss nicht immer Auschwitz sein. Der NS-Terror hat zahlreiche Orte desGrauens hinterlassen, und viele wichtige Gedenkstätten sind dort und andernortsentstanden. Aber Auschwitz steht in seiner Wirkmacht wie kein anderer für dieAbgründe, zu denen Menschen fähig sind, wenn Rassenwahn, Antisemitismus undhasserfüllte Gewaltbereitschaft den Ton angeben.Darum: um alles in der Welt Besuche ermöglichen, um alles in der Welt den Erhaltfinanzieren, um alles in der Welt die Erinnerung wachhalten, mit ganzem Herzenund ganzem Verstand. Ob als 58-Jähriger, als 65-Jährige oder schon als Schüler -Auschwitz verlässt man nicht gleichgültig. Und der Weg dorthin, so schwer erauch fällt, kann eigentlich nur der Menschlichkeit dienen.