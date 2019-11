Düsseldorf (ots) - Man muss kein Prophet sein, um zu ahnen: WennNRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser in zwei Wochen den zweitenWaldzustandsbericht ihrer noch kurzen Amtszeit vorstellt, wird er wie schon seinVorgänger den bis dato dramatischsten Zustand des nordrhein-westfälischen Waldesseit Beginn der Untersuchungen beschreiben. Und ein Ende ist noch nichtabzusehen: Noch weiß keiner, wann der Höhepunkt der Kalamität erreicht ist, wieFachleute die schwere Schädigung des Waldes vor allem durch denBorkenkäferbefall bezeichnen. Ein bis zwei Jahre kann das durchaus noch dauern.Danach ist der Wald nicht mehr das, was er einmal war.Und so soll und wird er auch nicht mehr werden. Aber damit er überhaupt eineZukunft hat, muss dringend jene Kurzfristigkeit im Denken überwunden werden, diegerne sowohl politische Prozesse als auch öffentliches Bewusstsein bestimmt:Wenn ein Hitzesommer dem Wald sichtbar zusetzt, ist die Bestürzung groß; folgtein verregneter Herbst, ist alles schon nur noch halb so schlimm. Diesemtörichten Denken steht der Befund aller Fachleute unabhängig von ihrer sonstigenEinstellung zur Bewirtschaftung der Wälder entgegen: Nötig ist ein langerPlanungshorizont, nötig sind auch verlässlich fließende Fördergelder in bisherungekanntem Maße. Hans Joachim Schellnhuber, Mitglied des Weltklimarats und einer von Deutschlandsführenden Klimaforschern, bezeichnet funktionierende Ökosysteme als unsereVerbündeten und einzig verbliebenen Freunde im Kampf gegen den Klimawandel. DerDreiklang von sozialer, ökologischer und wirtschaftlicher Bedeutung des Waldeswird also neu verhandelt werden müssen. Am Ende werden voraussichtlich vielekleine Mosaiklösungen stehen. Denn was Schellnhuber im Weltmaßstab fordert, giltauch für Nordrhein-Westfalen: "Wir müssen für jede Region eigeneAntwortstrategien finden."Aber egal wie diese Antworten im Detail ausfallen, sie müssen der Gesellschaftim wahrsten Sinne etwas wert sein. Daher ist die Diskussion über eineHonorierung für die Ökosystemleistungen des Waldes überfällig. Waldbesitzer, diewie derzeit beim Beseitigen der Schadbestände ein Minusgeschäft machen, sind amEnde für alle Schutz- und Umbaumaßnahmen unempfänglich. Für den NRW-Wald mitseiner kleinteiligen Eigentümerstruktur wäre das tödlich.Schellnhuber beziffert die Chance, dass die Weltgemeinschaft in SachenKlimaschutz noch die Kurve kriegt, auf gerade einmal 19 Prozent. Der Kampfan der Waldfront ist dabei eine der entscheidenden Stellschrauben. Wir könnenuns nicht erlauben, ihn zu verlieren.Pressekontakt:Westdeutsche ZeitungNachrichtenredaktionTelefon: 0211/ 8382-2370redaktion.nachrichten@wz.dewww.wz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell