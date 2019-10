Westdeutsche Zeitung: Kommentar von Ekkehard Rüger zur Batterieforschungsfabrik Münster: Schädliches Nachkarten

Düsseldorf (ots) - Dass der Streit über die Entscheidung für eineBatterieforschungsfabrik in Münster auch nach vier Monaten noch nicht verebbtist, hat viel mit der zuständigen Bundesministerin zu tun. Anja Karliczek istseit ihrem Amtsantritt vor anderthalb Jahren ein beliebtes Ziel von Spott undKritik, mal begründet, mal aus schnöder Herablassung. Und das Verfahren ihresHauses zur Standortentscheidung für die Forschungsfabrik war vor allem das:unausgegoren und fahrig.Aber das alles rechtfertigt nicht, deswegen gleich auch den ausgewähltenStandort zu diskreditieren. Münster hat sowohl fachlich als auch konzeptionellviele gute Argumente auf seiner Seite. Und das fortwährende Gezeter aus demSüden mitsamt den politisch motivierten Begleitattacken in Berlin schadet, jelänger es dauert, der Branche insgesamt. Wenn solches Nachkarten Schule macht,kann der Forschungsstandort Deutschland einpacken. Dabei soll dieBatterieforschung doch gerade den verloren gegangenen Anschluss an weltweiteEntwicklungen wiederherstellen.Der Bund will nun offenbar weitere Millionen für die unterlegenen Bewerberbereitstellen. Sollte dieses Ergebnis eigentliches Ziel der Übung gewesen sein,kann einem nur davor grausen, wovon vergleichbare Entscheidungen künftigbegleitet werden. Den Verlierern mag das helfen. Der Forschung nicht.Pressekontakt:Westdeutsche ZeitungNachrichtenredaktionTelefon: 0211/ 8382-2370redaktion.nachrichten@wz.dewww.wz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell